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В МИД Белоруссии объяснили отмену рейса с беженцами из Минска в Багдад

При этом в планах авиакомпании Iraqi Airways ряд рейсов, которые будут осуществляться вечером 25 и 26 ноября.

25 ноября, 13:51
<p>Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Фото © <a href="https://www.mfa.gov.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство иностранных дел Республики Беларусь Источник</a></p>

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Фото © Министерство иностранных дел Республики Беларусь Источник

Из-за невыполнения Евросоюзом договорённостей с иракской авиакомпанией был отменён рейс из Белоруссии, на котором в эту ближневосточную страну должны были отвезти беженцев. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Он не состоялся из-за того, что европейская сторона не выполнила некие свои договорённости с иракской авиакомпанией об оплате этого рейса. Надеемся, эти проблемы будут разрешены", — сказал он.

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Согласно обновлённой информации от пресс-службы аэропорта Минска, четыре вывозных рейса в Ирак запланированы на 25 и 26 ноября. Самолёты авиакомпании Iraqi Airways должны прибыть в Минск сегодня в 19:15, 19:45 и 20:15, а также 26 ноября в 02:15. Вылеты из Минска в Ирак запланированы на 20:15, 20:45, 21:15 (25 ноября) и 03:15 (26 ноября).

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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