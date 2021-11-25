В МИД Белоруссии объяснили отмену рейса с беженцами из Минска в Багдад

Из-за невыполнения Евросоюзом договорённостей с иракской авиакомпанией был отменён рейс из Белоруссии, на котором в эту ближневосточную страну должны были отвезти беженцев. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Он не состоялся из-за того, что европейская сторона не выполнила некие свои договорённости с иракской авиакомпанией об оплате этого рейса. Надеемся, эти проблемы будут разрешены", — сказал он.