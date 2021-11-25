Флорист Сафронова назвала лучшие цветы для подарка в День матери

В России День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, этот праздник сложно представить без цветов. О том, какие цветы лучше подарить родительницам в эту важную дату, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Можно подарить красиво упакованный горшочек с цветком — это будет радостно и надолго. А так — обычные букеты, которые дарят на день рождения. Потому что особой разницы между этими праздниками нет. Ассортимент цветов сейчас огромен, но лучше отдать предпочтение любимым маминым композициям. А если она сладкоежка, то можно в букет интегрировать ещё и конфеты", — посоветовала флорист в беседе с "Вечерней Москвой".