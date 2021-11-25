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Флорист Сафронова назвала лучшие цветы для подарка в День матери

А если мама сладкоежка, то можно в букет интегрировать ещё и конфеты.

25 ноября, 14:03

Фото © Pexels

В России День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, этот праздник сложно представить без цветов. О том, какие цветы лучше подарить родительницам в эту важную дату, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Валентина Сафронова рассказала, что удачнее всего будут цветы в горшках, поскольку они долго цветут, особенно орхидеи, цикламены и миниатюрные розы.

"Можно подарить красиво упакованный горшочек с цветком — это будет радостно и надолго. А так — обычные букеты, которые дарят на день рождения. Потому что особой разницы между этими праздниками нет. Ассортимент цветов сейчас огромен, но лучше отдать предпочтение любимым маминым композициям. А если она сладкоежка, то можно в букет интегрировать ещё и конфеты", — посоветовала флорист в беседе с "Вечерней Москвой".

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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