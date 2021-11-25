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"Профессионально выполняли работу": Черчесов заявил, что ему не стыдно за выступление сборной России на Евро-2020

На турнире наша национальная команда дважды проиграла и одержала одну победу, заняв последнее место в своей группе.

25 ноября, 14:29

Фото © РФС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что ему не стыдно за выступление своих подопечных на чемпионате Европы 2020 года.

"Мы попали в не самую приятную ситуацию — да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом. Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла. И вообще все видели, каким катком потом в отборе ЧМ-2022 Дания прошлась по соперникам. Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаём это", — заявил Черчесов в интервью kp.ru.

Он также выразил мнение, что определяющую роль в выступлении нашей сборной на турнире сыграл тот факт, что чемпионат был перенесён на год вперёд, ибо в 2020 году была бы совсем другая команда.

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Напомним, сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе, уступив в матчах против Бельгии и Дании и одержав победу над Финляндией. По итогу турнира Черчесов был вынужден покинуть пост главного тренера национальной команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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