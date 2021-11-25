Черчесов назвал самого предпочтительного соперника сборной России по стыкам ЧМ-2022
Жеребьёвка решающей стадии отбора на мундиаль состоится 26 ноября. Наша команда попала в число сеянных, что позволит ей провести первый матч в родных стенах.
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью kp.ru назвал Турцию наиболее предпочтительным соперником из всех возможных для нашей национальной команды в стыковых матчах ЧМ-2022.
"Если говорить о сегодняшнем дне, то Турция — наиболее предпочтительный вариант. Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет. Четыре матча у нас было с Бельгией, а с турками встречались шесть раз. Причём играли достаточно удачно. Ну и мы понимаем, в каком состоянии они находятся на данный момент", — отметил Черчесов.
Наставник также напомнил, что Федерация футбола Турции обращалась к нему по вопросу возможной работы со сборной. Тогда он успел изучить команду и заметил, что, несмотря на наличие целого ряда интересных игроков, в общем она выглядит несбалансированно.
Напомним, что жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Сборная России попала в число сеянных команд. На первом этапе ей могут достаться команды Турции, Польши, Австрии, Чехии и Северной Македонии.
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