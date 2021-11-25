НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Черчесов назвал самого предпочтительного соперника сборной России по стыкам ЧМ-2022

Жеребьёвка решающей стадии отбора на мундиаль состоится 26 ноября. Наша команда попала в число сеянных, что позволит ей провести первый матч в родных стенах.

25 ноября, 14:26

Фото © РФС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью kp.ru назвал Турцию наиболее предпочтительным соперником из всех возможных для нашей национальной команды в стыковых матчах ЧМ-2022.

"Если говорить о сегодняшнем дне, то Турция — наиболее предпочтительный вариант. Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет. Четыре матча у нас было с Бельгией, а с турками встречались шесть раз. Причём играли достаточно удачно. Ну и мы понимаем, в каком состоянии они находятся на данный момент", — отметил Черчесов.

Наставник также напомнил, что Федерация футбола Турции обращалась к нему по вопросу возможной работы со сборной. Тогда он успел изучить команду и заметил, что, несмотря на наличие целого ряда интересных игроков, в общем она выглядит несбалансированно.

"Есть потенциал": Матыцин надеется на выход сборной России по футболу в финальную часть ЧМ-2022

"Есть потенциал": Матыцин надеется на выход сборной России по футболу в финальную часть ЧМ-2022

Напомним, что жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 состоится 26 ноября. Сборная России попала в число сеянных команд. На первом этапе ей могут достаться команды Турции, Польши, Австрии, Чехии и Северной Македонии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1