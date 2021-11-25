Черчесов назвал самого предпочтительного соперника сборной России по стыкам ЧМ-2022

"Если говорить о сегодняшнем дне, то Турция — наиболее предпочтительный вариант. Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет. Четыре матча у нас было с Бельгией, а с турками встречались шесть раз. Причём играли достаточно удачно. Ну и мы понимаем, в каком состоянии они находятся на данный момент", — отметил Черчесов.