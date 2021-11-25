Российский биатлонист Томшин занял пятое место в спринте на Кубке IBU

Российский биатлонист Василий Томшин занял пятое место в спринте на стартовом этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в шведском городе Идре.

Победу одержал немец Лукас Фрацшер. Томшин с двумя штрафными кругами проиграл ему 29,3 секунды. В тройку призёров также попали Сверре Дален Аспенес из Норвегии и представитель Германии Йоханнес Кюн. Четвёртое место занял норвежец Ховард Бугетвейт.

Ещё один россиянин Александр Поварницын показал девятый результат, с одним штрафным кругом уступив Фрацшеру 34 секунды. Ранее спортсмена включили в состав главной команды на Кубке мира, но Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил ему выступать из-за отсутствия квалификационных очков.