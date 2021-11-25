Российский биатлонист Томшин занял пятое место в спринте на Кубке IBU
Александр Поварницын, из-за отсутствия квалификационных очков не допущенный до старта на Кубке мира, стал девятым.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский биатлонист Василий Томшин занял пятое место в спринте на стартовом этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в шведском городе Идре.
Победу одержал немец Лукас Фрацшер. Томшин с двумя штрафными кругами проиграл ему 29,3 секунды. В тройку призёров также попали Сверре Дален Аспенес из Норвегии и представитель Германии Йоханнес Кюн. Четвёртое место занял норвежец Ховард Бугетвейт.
Ещё один россиянин Александр Поварницын показал девятый результат, с одним штрафным кругом уступив Фрацшеру 34 секунды. Ранее спортсмена включили в состав главной команды на Кубке мира, но Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил ему выступать из-за отсутствия квалификационных очков.
Добавим, что в женском спринте на этапе Кубка IBU в Идре россиянка Анастасия Шевченко заняла четвёртое место. Победу одержала представительница Германии Марион Визенсартер.
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