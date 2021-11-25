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Российский биатлонист Томшин занял пятое место в спринте на Кубке IBU

Александр Поварницын, из-за отсутствия квалификационных очков не допущенный до старта на Кубке мира, стал девятым.

25 ноября, 15:19
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский биатлонист Василий Томшин занял пятое место в спринте на стартовом этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в шведском городе Идре.

Победу одержал немец Лукас Фрацшер. Томшин с двумя штрафными кругами проиграл ему 29,3 секунды. В тройку призёров также попали Сверре Дален Аспенес из Норвегии и представитель Германии Йоханнес Кюн. Четвёртое место занял норвежец Ховард Бугетвейт.

Ещё один россиянин Александр Поварницын показал девятый результат, с одним штрафным кругом уступив Фрацшеру 34 секунды. Ранее спортсмена включили в состав главной команды на Кубке мира, но Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил ему выступать из-за отсутствия квалификационных очков.

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Добавим, что в женском спринте на этапе Кубка IBU в Идре россиянка Анастасия Шевченко заняла четвёртое место. Победу одержала представительница Германии Марион Визенсартер.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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