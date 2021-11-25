Прокуратура озвучила предварительную причину ЧП на шахте в Кузбассе
Ранее сообщалось, что трагедия могла произойти из-за загоревшейся угольной пыли.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, согласно предварительным данным, могло произойти из-за взрыва метана. Такую версию озвучил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сказал он журналистам.
Демешин напомнил, что для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Пока известно, что на тот момент там находилось 287 человек. 11 горняков погибли, судьба ещё 35 остаётся неизвестной. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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