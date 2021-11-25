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Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

Также они затронули вопросы безопасности на украинско-российской границе.

25 ноября, 17:56
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились в ходе телефонных переговоров продолжать работу в "нормандском формате" по реализации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Германии.

"Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. Меркель подчеркнула, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Канцлер и президент [Украины] договорились продвигать усилия в "нормандском формате" по реализации Минских соглашений для мирного урегулирования конфликта", — говорится на сайте Бундестага.

Кроме того, стороны затронули ситуацию с мигрантами на границах Белоруссии и ЕС, а также Белоруссии и Украины.

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Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжают исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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