Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились в ходе телефонных переговоров продолжать работу в "нормандском формате" по реализации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Германии.

"Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. Меркель подчеркнула, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Канцлер и президент [Украины] договорились продвигать усилия в "нормандском формате" по реализации Минских соглашений для мирного урегулирования конфликта", — говорится на сайте Бундестага.