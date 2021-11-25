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Меркель призвала страны ЕС к единству по вопросу санкций из-за Украины

Она выразила убеждённость в том, что двери для диалога с Россией должны всегда оставаться открытыми.

25 ноября, 16:18

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото © G20 Argentina

Конфликт на Украине должен решаться путём диалога, а Евросоюз должен демонстрировать единство в вопросе санкций при отсутствии диалога. Об этом заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким в Берлине.

"С моей точки зрения, двери для диалога [с Россией] должны всегда оставаться открытыми, так как санкции — это одно, но, с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров. Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса", — сказала она.

Меркель выразила сожаление, что не смогла побывать на ещё одном саммите "нормандской четвёрки" на посту канцлера ФРГ. Она также отметила необходимость оставить "открытой дверь для диалога" с Россией по вопросу украинского урегулирования.

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Ранее Лайф писал, что сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину. В частности, речь идёт о запрете на въезд в Соединённые Штаты для российских военных и сотрудников разведки, а также о наращивании военной помощи Киеву.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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