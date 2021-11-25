"Спутник V" показал 98% эффективности против летальных случаев от ковида

Вакцина против коронавируса "Спутник V" эффективна на 85,7% против самой инфекции и на 98% защищает от летальных случаев. Такие данные приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на основании независимого исследования по сравнению пяти вакцин в Венгрии.

"Независимое исследование по прямому сравнению пяти вакцин ("Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Astrazeneca) против коронавируса, проведённое на территории государства – члена ЕС — Венгрии, продемонстрировало, что российский препарат "Спутник V" имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%. "Спутник V" также имеет эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna", — говорится в сообщении РФПИ.

При этом в возрастной группе от 16 до 44 лет среди привитых российским препаратом участников исследования не было зафиксировано смертей.