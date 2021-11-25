В Петербурге отложили введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и магазинов
Власти думают над дополнительными ограничениями для посещения театров, цирков и музеев.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов будет отодвинут на 27 декабря. Эти ограничения планировалось объявить с 1 декабря.
"Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенёсших заболевание либо имеющих медицинский отвод", — говорится в сообщении Смольного.
Но и это ещё не всё, потому что исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, общепита и торговли, а также театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев, выставок.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.
Комментариев: 0