В Петербурге отложили введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и магазинов

"Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенёсших заболевание либо имеющих медицинский отвод", — говорится в сообщении Смольного.

Но и это ещё не всё, потому что исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, общепита и торговли, а также театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев, выставок.