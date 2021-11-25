Диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя есть яблоки с кожурой

Людям с заболеваниями желудка лучше не есть яблоки с кожурой, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.

"Если у человека имеются заболевания желудка, например язвенная болезнь или эрозивный гастрит, или заболевания пищевода — допустим, эрозии, употреблять яблоки с кожурой нельзя, потому что она грубая и может чисто механически травмировать язвенную поверхность", — рассказал диетолог в беседе с "Москвой 24".

Тем, у кого нет противопоказания к употреблению кожуры, Гинзбург советует не срезать её с яблок, так как там содержится много полезных веществ, одно из которых – кверцетин. Особенно много его в красных сортах, уточнил врач.

"Кверцетин улучшает состояние сердечно-сосудистой стенки, помогает противостоять онкозаболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям. Так что я бы подумал много раз, надо ли мне отказываться от кожуры", — заключил диетолог.

По словам диетолога, воск, который можно часто встретить на кожуре яблока при покупке, не опасен. Им действительно могут натирать фрукты, чтобы придать товарный вид, однако судорожно мыть кожуру специальными средствами и мочалками, дабы не отравиться, не стоит, отметил эксперт. Он пояснил, что воск — это органическое вещество, которое в природе довольно часто встречается.