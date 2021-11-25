Онколог Давыдов рассказал, какие симптомы рака лёгких путают с коронавирусом

Одышка, кашель и осиплость голоса являются основными симптомами рака лёгкого. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на члена-корреспондента РАН, врача-онколога Михаила Давыдова.

Медик напомнил, что этот вид рака считается одним из самых распространённых онкологических заболеваний в России и мире. Ежегодно от него умирает более 1,5 млн человек. Кроме того, этот вид онкологии является очень коварным в 90% случаев проявляет себя уже на более поздних стадиях, особенно сейчас, когда его симптомы легко спутать с ковидом.

"Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака лёгкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьёзно запущено. На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка. Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии коронавируса", — рассказал он.