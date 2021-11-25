Онколог Давыдов рассказал, какие симптомы рака лёгких путают с коронавирусом
Этот вид онкологии является очень коварным и в 90% случаев проявляет себя уже на более поздних стадиях.
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Одышка, кашель и осиплость голоса являются основными симптомами рака лёгкого. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на члена-корреспондента РАН, врача-онколога Михаила Давыдова.
Медик напомнил, что этот вид рака считается одним из самых распространённых онкологических заболеваний в России и мире. Ежегодно от него умирает более 1,5 млн человек. Кроме того, этот вид онкологии является очень коварным в 90% случаев проявляет себя уже на более поздних стадиях, особенно сейчас, когда его симптомы легко спутать с ковидом.
"Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака лёгкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьёзно запущено. На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка. Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии коронавируса", — рассказал он.
Напомним, что учёные предупредили о риске "вечного ковида" из-за дельтаподобных штаммов. В ходе исследования выяснилось, что наиболее опасным оказался индийский штамм, обладающий сразу двумя главными свойствами альфа- и бета-вариантов.
Ранее вирусолог Николай Малышев и врач Сергей Токарев объяснили, когда после вакцинации следует вызвать врача. Перед прививкой от ковида нужно стараться не заболеть, а значит — носить маски и соблюдать дистанцию, отметил инфекционист.
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