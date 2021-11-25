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В России значительно выросла заболеваемость аллергией среди детей

Врачи объясняют это влиянием экологии, фастфуда, чрезмерным использованием лекарств и витаминов.

25 ноября, 14:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За последние пять лет в Тульской области количество обращений пациентов с аллергическими заболеваниями возросло в три раза, и большая часть из них — дети. Об этом сообщила врач –аллерголог-иммунолог и педиатр Екатерина Чернышова.

"В детской аллергии мы видим не только рост заболеваемости, но и увеличение тенденции к тяжёлым формам аллергических заболеваний. Всё чаще требуется госпитализация детей в стационар для лечения острых проявлений аллергии", — цитирует её "Тульская служба новостей".

Как отметила врач, такая тенденция вполне объяснима. По данным ВОЗ, аллергией страдает до 30% населения планеты, в развитых странах — 40–50%. Однако за последние годы увеличилось число детских обращений с госпитализацией в 100% случаев.

"В последнее время мы наблюдаем тенденцию к увеличению аллергии на белок коровьего молока у детей раннего возраста. У детей средней возрастной группы стали чаще диагностировать проявления атопического дерматита", — сообщила аллерголог.

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По её словам, такой рост числа аллергиков врачи объясняют влиянием экологии, фастфуда, чрезмерным использованием лекарств и витаминов. Также сказывается "пропаганда натурализации", но чаще всего приходится сталкиваться с самолечением, отметила Чернышова. Она уточнила, что родители лечат детей народными средствами, травами, примочками, отказываются прививать с рождения, в результате чего маленькие пациенты попадают в руки врачей уже в крайне тяжёлом и запущенном состоянии.

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Ранее британские учёные подтвердили взаимосвязь между аллергией и расстройствами психики. При этом отмечается, что одна группа заболеваний не способствует появлению недугов из другой.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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