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Президент Польши предложил НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге

Данная идея связана со звучащими в последнее время обвинения о планах Москвы "напасть" на Киев.

25 ноября, 14:28

Фото © ТАСС / EPA / TOMASZ WASZCZUK

Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие альянса на восточном фланге в свете ситуации на Украине. Такое заявление политик сделал в ходе их совместной пресс-конференции.

"Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге [Североатлантического альянса]", — сказал Дуда.

США решили провести консультации по Украине и России с союзниками

США решили провести консультации по Украине и России с союзниками

Ранее президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. Даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. Там заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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