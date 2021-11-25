Президент Польши предложил НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Данная идея связана со звучащими в последнее время обвинения о планах Москвы "напасть" на Киев.
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Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие альянса на восточном фланге в свете ситуации на Украине. Такое заявление политик сделал в ходе их совместной пресс-конференции.
"Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге [Североатлантического альянса]", — сказал Дуда.
Ранее президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. Даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. Там заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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