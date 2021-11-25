Путин наградил медалью гендиректора "Вечерней Москвы" Георгия Рудницкого
Сам журналист назвал это не только своим достижением, но и результатом работы всего коллектива издания.
Георгий Рудницкий. Фото © "Вечерняя Москва"
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени генерального директора редакции газеты "Вечерняя Москва" Георгия Рудницкого. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.
Отмечается, что столь высокой награды Рудницкий удостоился за значительный вклад в развитие средств массовой информации и плодотворную работу в сфере журналистики.
"Я благодарен за такую высокую оценку своей работы. Надеюсь, что смогу и в будущем трудиться на таком же уровне и добиваться успехов", — приводит слова Рудницкого газета "Вечерняя Москва".
Журналист добавил, что рассматривает награду не только как свою личную, но и как оценку работы всего коллектива редакции.
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.
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