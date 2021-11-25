Финансирование главной в России лобби-платформы против вакцинации выросло вдвое

С начала пандемии финансирование главной в России лобби-платформы против вакцинации — русскоязычной версии сайта для петиций и голосования CitizenGo — увеличилось почти вдвое.

По данным RT, в 2020 году организация получила пожертвований от частных спонсоров на 341 миллион рублей, в то время как годом ранее этот показатель был равен 175 миллионам. Расходы CitizenGo за прошлый год составили более 164 миллионов рублей, а 86% от этой суммы ушли на "проведение кампаний", причём, каких именно, не уточняется.

Как отмечают эксперты, почти три четверти этих донатов — это разовые пожертвования на крупные суммы от неизвестных лиц, имена которых скрывает сама площадка. Остальные же — ежемесячные небольшие платежи от пользователей, чьи данные, вероятно, есть в открытом доступе, поскольку вся информация (а это не только номер карты, но и Ф.И.О., адрес проживания, индекс, электронная почта) никак не защищена.

Вызывает вопросы и алгоритм подписания петиций на CitizenGo. В отличие от небезызвестной площадки Change.org, после голосования на первой никакого подтверждения на почту не приходит, а значит — проверить, насколько корректно работает счётчик голосов, невозможно. Это ставит под сомнение объективность результатов таких голосований.