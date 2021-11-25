Заксобрание Кубани поддержало законопроект о QR-кодах
Парламентарии отметили, что так они намерены защитить туристов и жителей региона.
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В ходе заседания Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) большинство депутатов высказались за проект федерального закона о введении QR-кодов для посещения общественных мест.
"Мы понимаем всю меру своей ответственности за принятие таких решений, для нас эта тема чрезвычайно актуальна с учётом того, что Кубань — курортная территория. На наше побережье и в предгорные территории на новогодние праздники снова приедет большое количество туристов. С помощью ограничительных мер мы хотя бы частично защитим как наших жителей, так и гостей региона", — цитирует пресс-служба слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.
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