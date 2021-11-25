Заксобрание Кубани поддержало законопроект о QR-кодах

"Мы понимаем всю меру своей ответственности за принятие таких решений, для нас эта тема чрезвычайно актуальна с учётом того, что Кубань — курортная территория. На наше побережье и в предгорные территории на новогодние праздники снова приедет большое количество туристов. С помощью ограничительных мер мы хотя бы частично защитим как наших жителей, так и гостей региона", — цитирует пресс-служба слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.