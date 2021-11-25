НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 января

В городе рассматривают возможность введения с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов.

25 ноября, 15:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ограничения, действующие в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса, продлили до 31 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Ограничения продлеваются по 31 января", — приводит цитату из документа пресс-служба Смольного.

Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга поручено подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов общепита, торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок. Инициативы необходимо представить губернатору Санкт-Петербурга.

В России за сутки выявили 33 796 заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 33 796 заразившихся коронавирусом

Ранее сообщалось, что в России стало меньше случаев, когда люди бессимптомно болеют коронавирусной инфекцией. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врач предположил, что так сказалось распространение в стране нового штамма коронавируса "дельта".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1