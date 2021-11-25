В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 января
В городе рассматривают возможность введения с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов.
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Ограничения, действующие в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса, продлили до 31 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Ограничения продлеваются по 31 января", — приводит цитату из документа пресс-служба Смольного.
Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга поручено подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов общепита, торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок. Инициативы необходимо представить губернатору Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что в России стало меньше случаев, когда люди бессимптомно болеют коронавирусной инфекцией. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врач предположил, что так сказалось распространение в стране нового штамма коронавируса "дельта".
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