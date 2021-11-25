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Найдены тела троих спасателей, пропавших в ходе поисков горняков на шахте в Кузбассе

Таким образом, число погибших в результате ЧП достигло 14 человек.

25 ноября, 15:52
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В ходе ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе найдены тела троих горноспасателей, которые отправились на помощь рабочим и пропали.

"Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе", — говорится в сообщении администрации шахты.

Звено горноспасателей не выходит на связь в шахте "Листвяжная"

Звено горноспасателей не выходит на связь в шахте "Листвяжная"

Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Пока известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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