Найдены тела троих спасателей, пропавших в ходе поисков горняков на шахте в Кузбассе
Таким образом, число погибших в результате ЧП достигло 14 человек.
Фото © LIFE
В ходе ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе найдены тела троих горноспасателей, которые отправились на помощь рабочим и пропали.
"Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе", — говорится в сообщении администрации шахты.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Пока известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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