Звено горноспасателей не выходит на связь в шахте "Листвяжная"
Сколько спасателей входило в отряд, пока не сообщается. Организованы поиски.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время поисковых работ на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МЧС РФ. Сколько спасателей входило в отряд, пока не сообщается.
"Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Пока известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Гибель 11 человек подтвердил губернатор региона Сергей Цивилёв. Президент РФ Владимир Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная".
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