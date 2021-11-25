Вучич пригласил Путина в Сербию в 2022 году и получил согласие

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин в 2022 году посетит Белград. Об этом он заявил в четверг по результатам переговоров с российским лидером в Сочи.

"После трёх часов продуктивных и хороших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным я поблагодарил его за гостеприимство и получил подтверждение, что он в следующем году посетит Белград и Сербию", — написал Вучич на своей странице в Instagram.