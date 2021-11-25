Вучич пригласил Путина в Сербию в 2022 году и получил согласие
Итогами трёхчасовых переговоров в Сочи он поделился в своём Instagram.
Фото © Instagram.com / Aleksandar Vučić
Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин в 2022 году посетит Белград. Об этом он заявил в четверг по результатам переговоров с российским лидером в Сочи.
"После трёх часов продуктивных и хороших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным я поблагодарил его за гостеприимство и получил подтверждение, что он в следующем году посетит Белград и Сербию", — написал Вучич на своей странице в Instagram.
Ранее, открывая переговоры в Сочи, президент Путин заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. Кроме того, Путин выразил мнение, что Москва и Белград могут найти приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа.
Напомним, что в начале встречи Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
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