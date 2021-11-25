НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вучич пригласил Путина в Сербию в 2022 году и получил согласие

Итогами трёхчасовых переговоров в Сочи он поделился в своём Instagram.

25 ноября, 14:51
<p>Фото © Instagram.com / <a href="https://www.instagram.com/p/CWs7XkAsn6F/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aleksandar Vučić</a></p>

Фото © Instagram.com / Aleksandar Vučić

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин в 2022 году посетит Белград. Об этом он заявил в четверг по результатам переговоров с российским лидером в Сочи.

"После трёх часов продуктивных и хороших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным я поблагодарил его за гостеприимство и получил подтверждение, что он в следующем году посетит Белград и Сербию", — написал Вучич на своей странице в Instagram.

Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой "Мы договоримся"

Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой "Мы договоримся"

Ранее, открывая переговоры в Сочи, президент Путин заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. Кроме того, Путин выразил мнение, что Москва и Белград могут найти приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа.

Напомним, что в начале встречи Вучич выразил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1