Политолог Жарихин указал на выгоду Зеленского от введения военного положения на Украине

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, заявивший о планах президента Украины Владимира Зеленского ввести в стране военное положение, не может похвастаться репутацией человека, которому можно во всём доверять. Однако его слова могут оказаться в этом случае правдивыми, заявил Лайфу заместитель директор Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Ляшко — это такой человек, которому сказать что-то ничего не стоит. Но это не значит, с другой стороны, что таких планов нет. Они вполне могут быть и вполне могут вписываться в желание Зеленского сохранить власть в условиях катастрофического падения рейтинга, с одной стороны. И с другой стороны, всё большего недовольства как со стороны недавних его попутчиков типа [бывшего главы МВД Украины Арсена] Авакова", — объяснил политолог.

По словам Жарихина, определённое недовольство есть и со стороны финансово-промышленного блока. Это в основном олигархи, которые поддерживали Зеленского и к нему тянулись. Так что украинский лидер, вероятно, постарается сохранить власть в том числе и таким способом — объявлением военного положения. Собеседник Лайфа также напомнил о "нагнеталовке" по поводу того, что Россия якобы вот-вот нападёт.