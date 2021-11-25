Политолог Жарихин указал на выгоду Зеленского от введения военного положения на Украине
Лидер Незалежной таким образом может попытаться удержать власть и угодить финансовой элите.
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Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, заявивший о планах президента Украины Владимира Зеленского ввести в стране военное положение, не может похвастаться репутацией человека, которому можно во всём доверять. Однако его слова могут оказаться в этом случае правдивыми, заявил Лайфу заместитель директор Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Ляшко — это такой человек, которому сказать что-то ничего не стоит. Но это не значит, с другой стороны, что таких планов нет. Они вполне могут быть и вполне могут вписываться в желание Зеленского сохранить власть в условиях катастрофического падения рейтинга, с одной стороны. И с другой стороны, всё большего недовольства как со стороны недавних его попутчиков типа [бывшего главы МВД Украины Арсена] Авакова", — объяснил политолог.
По словам Жарихина, определённое недовольство есть и со стороны финансово-промышленного блока. Это в основном олигархи, которые поддерживали Зеленского и к нему тянулись. Так что украинский лидер, вероятно, постарается сохранить власть в том числе и таким способом — объявлением военного положения. Собеседник Лайфа также напомнил о "нагнеталовке" по поводу того, что Россия якобы вот-вот нападёт.
Ранее Лайф писал о том, что готовит Украина к концу декабря и каким будет повод к войне. Служба внешней разведки России официально заявляет, что у РФ планов нападения на Украину нет, более того, в ведомстве утверждают, что Госдеп США занимается распространением заведомо ложной информации о якобы концентрации неких сил для начала боевых действий.
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