Посол Любинский: Европа теряет позицию во внешней политике России
По словам дипломата, европейское направление играет всё меньшую роль в российской внешнеполитической повестке дня, однако Москва такую позицию не выбирала.
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Европа теряет позиции в российской внешнеполитической повестке дня, и это не было выбором Москвы. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в своём авторском комментарии, опубликованном в австрийской газете Presse. Дипломат обратил внимание читателей на выступление президента Владимира Путина на коллегии в МИД 18 ноября, которая в большей степени была посвящена темам мировой политики, сотрудничества в рамках СНГ, в Азии, Африке и Латинской Америке. И это, по словам Любинского, неслучайно.
"Европа, к сожалению, теряет позицию в российской внешнеполитической повестке дня, что ни в коем случае не является нашим выбором", — отметил посол.
Любинский напомнил о существовании угрозы распространения дальнейших волн пандемии, о которой, в частности, говорил в своём послании президент, поэтому Россия призвала к реальному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.
"На саммите G20 наша страна предложила в кратчайшие сроки начать работу над взаимным признанием национальных сертификатов вакцинации, что было бы необходимо для возобновления мировой деловой и туристической активности, а также для возвращения к нормальной жизни", — рассказал Любинский.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем провокации Украины в Донбассе. Кроме того, глава РФ заявил о необходимости прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Незалежной.
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