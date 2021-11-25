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Посол Любинский: Европа теряет позицию во внешней политике России

По словам дипломата, европейское направление играет всё меньшую роль в российской внешнеполитической повестке дня, однако Москва такую позицию не выбирала.

25 ноября, 14:33
<p>Фото © <a href="https://austria.mid.ru/ru/embassy/ambassador/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">austria.mid.ru</a></p>

Фото © austria.mid.ru

Европа теряет позиции в российской внешнеполитической повестке дня, и это не было выбором Москвы. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в своём авторском комментарии, опубликованном в австрийской газете Presse. Дипломат обратил внимание читателей на выступление президента Владимира Путина на коллегии в МИД 18 ноября, которая в большей степени была посвящена темам мировой политики, сотрудничества в рамках СНГ, в Азии, Африке и Латинской Америке. И это, по словам Любинского, неслучайно.

"Европа, к сожалению, теряет позицию в российской внешнеполитической повестке дня, что ни в коем случае не является нашим выбором", — отметил посол.

Любинский напомнил о существовании угрозы распространения дальнейших волн пандемии, о которой, в частности, говорил в своём послании президент, поэтому Россия призвала к реальному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

"На саммите G20 наша страна предложила в кратчайшие сроки начать работу над взаимным признанием национальных сертификатов вакцинации, что было бы необходимо для возобновления мировой деловой и туристической активности, а также для возвращения к нормальной жизни", — рассказал Любинский.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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