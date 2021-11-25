Посол Любинский: Европа теряет позицию во внешней политике России

Европа теряет позиции в российской внешнеполитической повестке дня, и это не было выбором Москвы. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в своём авторском комментарии, опубликованном в австрийской газете Presse. Дипломат обратил внимание читателей на выступление президента Владимира Путина на коллегии в МИД 18 ноября, которая в большей степени была посвящена темам мировой политики, сотрудничества в рамках СНГ, в Азии, Африке и Латинской Америке. И это, по словам Любинского, неслучайно.

"Европа, к сожалению, теряет позицию в российской внешнеполитической повестке дня, что ни в коем случае не является нашим выбором", — отметил посол.

Любинский напомнил о существовании угрозы распространения дальнейших волн пандемии, о которой, в частности, говорил в своём послании президент, поэтому Россия призвала к реальному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

"На саммите G20 наша страна предложила в кратчайшие сроки начать работу над взаимным признанием национальных сертификатов вакцинации, что было бы необходимо для возобновления мировой деловой и туристической активности, а также для возвращения к нормальной жизни", — рассказал Любинский.