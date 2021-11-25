НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия согласилась на "невероятную" цену на газ для Сербии

Лидеры двух стран договорились об увеличении количества топлива, а также о гибкости поставок.

25 ноября, 15:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне в 270 долларов. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по результатам переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остаётся абсолютно такой же", — заявил Вучич в прямом эфире канала TV Pink.

Он добавил, что лидеры договорились об увеличении количества газа, а также о гибкости поставок в ближайшие полгода. Последнее, по словам сербского президента, он считает наиболее важным.

Вучич пригласил Путина в Сербию в 2022 году и получил согласие

Вучич пригласил Путина в Сербию в 2022 году и получил согласие

Ранее Лайф сообщал, что Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой "Мы договоримся". Он заявил о планах дать хозяйствующим субъектам поручение довести соответствующую работу до конца.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1