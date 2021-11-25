Россия согласилась на "невероятную" цену на газ для Сербии

Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне в 270 долларов. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по результатам переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остаётся абсолютно такой же", — заявил Вучич в прямом эфире канала TV Pink.

Он добавил, что лидеры договорились об увеличении количества газа, а также о гибкости поставок в ближайшие полгода. Последнее, по словам сербского президента, он считает наиболее важным.