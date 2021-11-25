В России модернизируют истребители МиГ-31
В рамках капремонта бортовое радиоэлектронное оборудование самолётов заменят на современные образцы.
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Замминистра обороны Алексею Криворучко на авиационном заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде рассказал о ходе модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31. Он посетил предприятие 25 ноября в рамках рабочей поездки, осмотрел производство и провёл совещание по выполнению гособоронзаказа.
По словам представителей "Сокола", капитальный ремонт позволяет выйти практически на безотказную работу самолётов в строю.
"Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в три раза повышает боевую эффективность", — уточнили на предприятии.
На МиГ-31 механическую систему управления меняют на электродистанционную, для чего на борт устанавливают ряд компьютеров. Такая машина уже проходит испытания. А ещё на истребителе полностью поменяют бортовое оборудование, дефектуют планер, в нём заменят участки, подвергшиеся коррозии, также на машинах полностью заменят проводку и все резиновые вставки и даже фонарь кабины. Кстати, в рамках импортозамещения в Россию перевели производство 99,9 процента комплектующих. А от поступления самолёта на модернизацию до его отлёта проходит менее года, рассказали на заводе.
Ранее Лайф писал, как российский МиГ-31 сопроводил американский бомбардировщик над Японским морем.
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