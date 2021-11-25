В России модернизируют истребители МиГ-31

На МиГ-31 механическую систему управления меняют на электродистанционную, для чего на борт устанавливают ряд компьютеров. Такая машина уже проходит испытания. А ещё на истребителе полностью поменяют бортовое оборудование, дефектуют планер, в нём заменят участки, подвергшиеся коррозии, также на машинах полностью заменят проводку и все резиновые вставки и даже фонарь кабины. Кстати, в рамках импортозамещения в Россию перевели производство 99,9 процента комплектующих. А от поступления самолёта на модернизацию до его отлёта проходит менее года, рассказали на заводе.