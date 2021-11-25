В Москве мать жестоко избила 14-летнюю дочь за интимное фото и просмотр порно

В Москве мать избила 14-летнюю дочь за интимное фото и просмотр порнографических роликов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Воспитательная беседа" состоялась минувшей ночью. Как рассказала 38-летняя женщина приехавшим на место полицейским, она решила проверить телефон дочери и первым делом залезла в историю браузера. Там её ждал сюрприз: в списке просмотренных подростком материалов красовались сайты с отнюдь не детским контентом. Взволнованная мама копнула ещё глубже и обнаружила интимную фотографию дочери, которая предназначалась парню школьницы. Разозлившись, женщина сперва избила девочку кулаками, а затем взялась за скалку.

По словам матери, их семья переехала в Россию из Киргизии, и по национальным обычаям страны девушка должна оставаться невинной до замужества. Однако после переезда школьница якобы начала подражать русским подросткам и стала интересоваться развратными роликами.

Полицию в квартиру вызвали соцработники, которым позвонила сама пострадавшая. Сейчас школьница находится в больнице. Врачи диагностировали у неё множественные гематомы по всему телу и сотрясение мозга. Правоохранителям она рассказала, что ранее мать никогда не поднимала на неё руку, хотя конфликтные ситуации случались. Как уточнил источник Лайфа, после выздоровления девочку переведут в специальное реабилитационное учреждение.