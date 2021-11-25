НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Инстасамку попросили завести уголовное дело о развращении детей

По мнению авторов обращения, в действиях артистки налицо признаки нарушения закона.

25 ноября, 15:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/instasamka/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instasamka</a></p>

Фото © Instagram / instasamka

Представители общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой привлечь к ответственности Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева). На рэпершу требуют завести уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетних".

"Потому что надо прекращать это развращение молодёжи и вообще людей. Эту похабщину и мат слушают дети, подростки, молодёжь, наше будущее. Мы хотим видеть такое будущее, как Инстасамка?" возмутилась руководитель организации Элина Жгутова в беседе с телеканалом "360".

Она подчеркнула, что жалобы на артистку поступают постоянно: население не понимает, как такое может твориться на глазах правоохранительных органов и что должно произойти на сцене, чтобы это можно было запретить. Авторы обращений считают, что артистка нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в частности, используя в песнях и в общении со зрителями нецензурную брань, добавила Жгутова.

"Наркоманка на игле чёрного пиара": Продюсер раскрыл, что будет дальше вытворять Инстасамка

"Наркоманка на игле чёрного пиара": Продюсер раскрыл, что будет дальше вытворять Инстасамка

"Распространяют через песни и образы описания половых отношений, эксплуатируют интерес к сексу, информацию порнографического характера и побуждающую к занятию проституцией среди <...> детей", говорится в тексте обращения.

Фанаты увидели, какой была Инстасамка до пластики, и у них на глаза навернулись слёзы

Фанаты увидели, какой была Инстасамка до пластики, и у них на глаза навернулись слёзы

Общественники призывают привлекать за такое поведение к уголовной ответственности и запрещать выступать. Вдобавок они потребовали усовершенствования законодательства по защите населения от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.

Ранее Лайф сообщал, что российская блогерша Инстасамка обматерила и выгнала из зала зрителя в Киеве. По какой причине он не угодил артистке — неизвестно, но остальной публике это явно очень понравилось.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1