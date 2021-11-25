На Инстасамку попросили завести уголовное дело о развращении детей
По мнению авторов обращения, в действиях артистки налицо признаки нарушения закона.
Фото © Instagram / instasamka
Представители общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой привлечь к ответственности Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева). На рэпершу требуют завести уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетних".
"Потому что надо прекращать это развращение молодёжи и вообще людей. Эту похабщину и мат слушают дети, подростки, молодёжь, наше будущее. Мы хотим видеть такое будущее, как Инстасамка?" — возмутилась руководитель организации Элина Жгутова в беседе с телеканалом "360".
Она подчеркнула, что жалобы на артистку поступают постоянно: население не понимает, как такое может твориться на глазах правоохранительных органов и что должно произойти на сцене, чтобы это можно было запретить. Авторы обращений считают, что артистка нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в частности, используя в песнях и в общении со зрителями нецензурную брань, добавила Жгутова.
"Распространяют через песни и образы описания половых отношений, эксплуатируют интерес к сексу, информацию порнографического характера и побуждающую к занятию проституцией среди <...> детей", — говорится в тексте обращения.
Общественники призывают привлекать за такое поведение к уголовной ответственности и запрещать выступать. Вдобавок они потребовали усовершенствования законодательства по защите населения от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.
Ранее Лайф сообщал, что российская блогерша Инстасамка обматерила и выгнала из зала зрителя в Киеве. По какой причине он не угодил артистке — неизвестно, но остальной публике это явно очень понравилось.
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