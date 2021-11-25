НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Балетмейстер Касаткина объяснила нападки на балет "Щелкунчик" за рубежом

По её мнению, за скандалом стоят отдельные люди, которые хотят таким образом сделать себе рекламу.

25 ноября, 15:02
<p>Фото © <a href="https://moscow.theatrehd.com/ru/films/nutcracker" target="_blank" rel="noopener noreferrer">theatrehd.com</a></p>

Фото © theatrehd.com

В сценах из балета "Щелкунчик", которые так возмутили зарубежную публику, чернокожих и представителей Востока никто не обижает. Наоборот, они танцуют — и все аплодируют, восхищаясь их танцами. Так прокомментировала артистка балета, балетмейстер и режиссёр, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина отмену показа балета в Берлине.

"Лучшее, что создано человечеством, — это классический балет! И он настолько выше таких предрассудков, что это даже не обсуждается. Мы ставили в Германии "Весну священную", "Сотворение мира". Это абсолютно просвещённая страна, и не может там быть никакого подобного движения", — выразила уверенность Наталия Касаткина в беседе с телеканалом "360".

По мнению балетмейстера, за скандалом стоят отдельные люди, которые хотят таким образом сделать себе рекламу. По музыке Чайковского в первой версии в конце все гибли, но такой финал сделать не разрешили одному из самых выдающихся хореографов XX века Юрию Григоровичу.

В Шотландии изменят балет "Щелкунчик" из-за расизма

В Шотландии изменят балет "Щелкунчик" из-за расизма

Касаткина поделилась, что во всех советских версиях в конце балерина вставала в арабеск и принц держал её за руку или за талию, а они с труппой академического театра классического балета решили сделать оригинальную концовку уже во времена перестройки в Лондоне.

"Вот это был самый большой скандал, других не помню", — заключила артистка.

Ранее Лайф писал, что в Германии балет "Щелкунчик" признали расистским и закрыли. Претензии возникли не только к сценам с темнокожим гримом персонажей, но и к китайскому танцу. Не понравились "мелкие шажки" в хореографическом рисунке.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1