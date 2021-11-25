Балетмейстер Касаткина объяснила нападки на балет "Щелкунчик" за рубежом

В сценах из балета "Щелкунчик", которые так возмутили зарубежную публику, чернокожих и представителей Востока никто не обижает. Наоборот, они танцуют — и все аплодируют, восхищаясь их танцами. Так прокомментировала артистка балета, балетмейстер и режиссёр, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина отмену показа балета в Берлине.

"Лучшее, что создано человечеством, — это классический балет! И он настолько выше таких предрассудков, что это даже не обсуждается. Мы ставили в Германии "Весну священную", "Сотворение мира". Это абсолютно просвещённая страна, и не может там быть никакого подобного движения", — выразила уверенность Наталия Касаткина в беседе с телеканалом "360".

По мнению балетмейстера, за скандалом стоят отдельные люди, которые хотят таким образом сделать себе рекламу. По музыке Чайковского в первой версии в конце все гибли, но такой финал сделать не разрешили одному из самых выдающихся хореографов XX века Юрию Григоровичу.

Касаткина поделилась, что во всех советских версиях в конце балерина вставала в арабеск и принц держал её за руку или за талию, а они с труппой академического театра классического балета решили сделать оригинальную концовку уже во времена перестройки в Лондоне.

"Вот это был самый большой скандал, других не помню", — заключила артистка.