Бывший украинский министр Омелян помечтал о нападении на Москву

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает возможным нападение своих соотечественников на Москву и даже захват Кремля. Такими мечтами он поделился в четверг в эфире телеканала "Прямой".

"Это сложно, но если хотеть, то не невозможно", — считает политик.

При этом Омелян возмутился, что действующий украинский президент, по его мнению, не делает никаких шагов в сторону противостояния с Россией. Это, со слов экс-министра, может сигнализировать о том, что Зеленский — "агент Кремля".