Бывший украинский министр Омелян помечтал о нападении на Москву
А президента Зеленского он назвал агентом Кремля за то, что тот не пытается двигаться в сторону противостояния с Россией.
Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает возможным нападение своих соотечественников на Москву и даже захват Кремля. Такими мечтами он поделился в четверг в эфире телеканала "Прямой".
"Это сложно, но если хотеть, то не невозможно", — считает политик.
При этом Омелян возмутился, что действующий украинский президент, по его мнению, не делает никаких шагов в сторону противостояния с Россией. Это, со слов экс-министра, может сигнализировать о том, что Зеленский — "агент Кремля".
Впрочем, господин Омелян известен своими русофобскими и одиозными высказываниями. Ранее он уже обещал поднять флаг Украины над Владивостоком и даже "разорвать Россию изнутри". Кроме того, Омелян предлагал украинцам "вернуть Кубань", грозился въехать в Москву на танке. После этого в Сети большинство пользователей посоветовали политику поехать по другому маршруту — в психиатрическую больницу.
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