Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинения в фиктивном трудоустройстве

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД России. Дело расследуется по части четвёртой статьи 159 УК РФ — это "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с бывшем замминистра просвещения Мариной Раковой вступили в преступный сговор в целях хищения денег вуза. У них был ещё один сообщник — бывший заместитель гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгений Зак.

"Используя своё служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", — говорится в сообщении ведомства.