Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинения в фиктивном трудоустройстве
О задержании Зуева стало известно 12 октября. Ранее ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД России. Дело расследуется по части четвёртой статьи 159 УК РФ — это "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере".
По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с бывшем замминистра просвещения Мариной Раковой вступили в преступный сговор в целях хищения денег вуза. У них был ещё один сообщник — бывший заместитель гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгений Зак.
"Используя своё служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что саму Марину Ракову суд арестовал по обвинению в мошенничестве 7 октября текущего года. Ей вменялось хищение бюджетных средств суммой свыше 50 миллионов рублей, выделенных на госпроект "Учитель года". Также по делу были задержаны ректор Шанинки Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Никто из них вину не признаёт.
О задержании Зуева стало известно 12 октября. Ему уже предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину фигурант дела не признаёт. В конце октября Зуеву сделали экстренную операцию на сердце, позже его перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей.
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