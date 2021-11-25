В Чебоксарах 74-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании двух девочек

Сотрудники Следственного управления СКР по Чувашской Республике задержали 74-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

"По версии следствия, днём 24 ноября 2021 года в одном из магазинов города Чебоксары злоумышленник подошёл к двум ранее не знакомым малолетним девочкам в возрасте 10 и 11 лет и, пользуясь малолетним возрастом потерпевших, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый был задержан на месте преступления", — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре суду будет подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. А пока следствие просит местных жителей внимательно ознакомиться с фотографией подозреваемого и в случае совершения данным лицом противоправных действий в отношении них или их детей сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 02 либо (8352) 66-24-31 (отдел криминалистики СУ СК РФ по ЧР). Анонимность гарантируется.