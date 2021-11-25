Парламент Северной Осетии переголосовал в поддержку законопроекта о QR-кодах

Парламент Северной Осетии после проведения повторного голосования поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания по итогам заседания.

"На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали "за", четыре — "против", один воздержался, ещё двое из присутствовавших не голосовали", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в заксобрании республики.