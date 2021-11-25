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Парламент Северной Осетии переголосовал в поддержку законопроекта о QR-кодах

Ранее для принятия документа не хватило пяти голосов.

25 ноября, 17:34
<p>Фото © <a href="https://parliament-osetia.ru/index.php/main/proceedsoviet/art/11915" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Парламент Республики Северная Осетия</a></p>

Фото © Парламент Республики Северная Осетия

Парламент Северной Осетии после проведения повторного голосования поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания по итогам заседания.

"На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали "за", четыре — "против", один воздержался, ещё двое из присутствовавших не голосовали", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в заксобрании республики.

Ранее Лайф писал, что 30 депутатов поддержали документ, а 12 высказались против. Таким образом, для принятия законопроекта не хватило пяти голосов.

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Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.


Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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