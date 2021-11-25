Мошенники развели преподавателя Академии СКР в Новосибирске почти на 3,5 млн рублей
За девять дней мужчина шесть раз перевёл деньги на "безопасный счёт" и взял кредиты в четырёх банках.
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Мошенники развели на деньги преподавателя филиала Академии Следственного комитета РФ в Новосибирске. Всего за девять дней он распрощался почти с 3,5 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что преподавателю вуза предпенсионного возраста в первый раз позвонил мужчина с неизвестного номера, представившись сотрудником службы безопасности Сбера и сообщил, что бандиты пытаются снять деньги с его карты через приложение. Мошенник попросил срочно перевести их на "безопасный счёт". Преподаватель продиктовал данные своих карт и коды из СМС.
Во второй раз позвонил тот же сотрудник, на этот раз сообщил, что кто-то якобы пытается взять кредит на имя мужчины, тот снова повёлся на разводку, взял долг в другом банке и перевёл на "безопасный счёт". Так, мужчина набрал кредиты в четырёх организациях на крупные суммы. Мошенническая схема сработала целых шесть раз, мужчину в общей сложности "кинули" на 3 414 544 рубля. По данному делу началось расследование.
Ранее Лайф писал, что москвичка перевела 430 тысяч "продавцу" криптовалюты, обещавшему выгодную сделку. При этом женщину не смутило ни то, что собеседника звали "Надежда Биткойновна", ни что деньги она переводила на карту некоего Алексея. Потерпевшая обратилась в полицию.
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