Мошенники развели преподавателя Академии СКР в Новосибирске почти на 3,5 млн рублей

Мошенники развели на деньги преподавателя филиала Академии Следственного комитета РФ в Новосибирске. Всего за девять дней он распрощался почти с 3,5 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Известно, что преподавателю вуза предпенсионного возраста в первый раз позвонил мужчина с неизвестного номера, представившись сотрудником службы безопасности Сбера и сообщил, что бандиты пытаются снять деньги с его карты через приложение. Мошенник попросил срочно перевести их на "безопасный счёт". Преподаватель продиктовал данные своих карт и коды из СМС.

Во второй раз позвонил тот же сотрудник, на этот раз сообщил, что кто-то якобы пытается взять кредит на имя мужчины, тот снова повёлся на разводку, взял долг в другом банке и перевёл на "безопасный счёт". Так, мужчина набрал кредиты в четырёх организациях на крупные суммы. Мошенническая схема сработала целых шесть раз, мужчину в общей сложности "кинули" на 3 414 544 рубля. По данному делу началось расследование.