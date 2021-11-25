Грузовой корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в Тихом океане

Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно сведён с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, следует из сообщения "Роскосмоса".

"Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся сегодня днём от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана. Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля (их не так много) упали на "кладбище" космических кораблей", — сообщается на странице госкорпорации в "Твиттере".