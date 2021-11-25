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Грузовой корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в Тихом океане

Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты аппарата упали на "кладбище" космических кораблей.

25 ноября, 16:21
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%9C%D0%A1-17#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Progress_MS-17_approaches_the_ISS_(1)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Фото © Wikipedia

Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно сведён с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, следует из сообщения "Роскосмоса".

"Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся сегодня днём от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана. Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля (их не так много) упали на "кладбище" космических кораблей", — сообщается на странице госкорпорации в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что ракета "Союз-2.1б" с модулем "Причал" стартовала с космодрома Байконур. Как сообщает "Роскосмос", полёт к МКС займёт двое суток. Пристыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается 26 ноября.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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