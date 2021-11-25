В Одессе военные случайно уничтожили полицейский дрон за $55 тысяч

В районе села Усатово Одесской области украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат, не зная, что тот принадлежал полиции. Как сообщает "Страна.ua", инцидент произошёл вчера во время антитеррористических учений.

Полицейские запустили беспилотник стоимостью 1 млн 454 тысячи гривен (более четырёх миллионов рублей, или свыше $55 тысяч), но затем связь с аппаратом оборвалась. Тем временем военные определили его как неопознанный объект и сообщили об этом в полицию. Правоохранители объявили розыск дрона как предполагаемого шпионского устройства, не подозревая, что коптер был запущен их коллегами.

В результате несогласованности действий ведомств аппарат, принадлежавший к новейшему поколению дронов, был сбит из автомата военными. Дрон был оснащён тепловизором, фото- и видеокамерой с большим разрешением и мог подниматься на высоту пяти километров. DJI Matrice 300 RTK был куплен буквально накануне инцидента.