Еврокомиссары предложили упростить въезд в ЕС для привитых одобренными вакцинами

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС с 1 марта 2022 года разрешить въезд гражданам третьих стран, если они переболели коронавирусом или привились вакцинами, одобренными ВОЗ. Об этом говорится в официальном заявлении Брюсселя.

"Еврокомиссия предлагает упрощённый подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления. Государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки", — указано в документе.

Ерокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на брифинге для журналистов добавила, что вакцина будет считаться действующей только в течение девяти месяцев. Кроме того, требование о ПЦР-тесте останется в силе. Правда, россиян, привитых "Спутником V", это нововведение пока не коснётся — российская вакцина ещё не получила одобрение ВОЗ. Визит комиссии, которая должна принять такое решение, ожидается в декабре. На данный момент в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 по видеосвязи предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава государства также отметил, что в связи с мутацией вируса необходимо выработать механизмы системного оперативного обновления препаратов. За эту позицию российского лидера поблагодарил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.