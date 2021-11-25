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Опубликовано 25 ноября 2021, 19:54

Российским авиакомпаниям компенсируют затраты на вывозные рейсы из Турции и Танзании

Меры предприняты ранее в связи с тем, что перевозчикам всё равно приходилось вывозить людей из этих двух стран.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Правительство РФ компенсирует авиакомпаниям затраты из-за отмены рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году. Такое решение принято в ходе заседания правительства страны.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесённых при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза российских граждан из Турецкой Республики и Объединённой Республики Танзания", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Напомним, что в апреле 2021 года Россия приостановила регулярные и чартерные перевозки в Турцию и Танзанию в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в этих странах. Авиасообщение с Турцией было восстановлено только 22 июня, а запрет на полёты в Танзанию действует до сих пор.

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Фото © Pexels

Алексей Дёмин
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