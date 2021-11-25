Знаки зодиака, которые любят побыть наедине с собой

Не все люди созданы для шумных компаний, многие любят проводить время наедине с собой и в полном покое. Вытащить таких тихонь в свет обычно бывает нереально, и всё заканчивается ссорами и недопониманием. Чтобы избежать конфликтов, лучше узнать, каких друзей стоит звать на громкие вечеринки, а кого лучше оставить в его уютном мирке, пишет Femmie.

Скорпиона трудно назвать одиночкой по жизни — он вполне себе является душой компании. Вот только целеустремлённость такого знака зодиака иногда играет против него. Стоит Скорпиону поставить цель, как всё остальное отходит на второй план и больше его ничего не интересует. В такие моменты любые вечеринки станут препятствием, отвлекая от дела, поэтому Скорпион постарается от всех отстраниться.

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Похожим образом обстоят дела и у Козерога. Он наслаждается душевными посиделками, однако работа для него превыше всего. Поэтому зачастую любые развлечения отходят у этого знака зодиака на второй план. Но одиночество не сильно беспокоит Козерога, ведь он, постоянно погрязший в делах, прекрасно знает цену времени и предпочитает его проводить только с самыми близкими людьми.

Дева не любит себя ограничивать в общении, и в любой компании она становится звездой вечера, вот только ненадолго. Большое количество людей быстро выматывает представителей этого знака зодиака, и потому они стараются поскорее сбежать или не приходить вовсе. К тому же они не чувствуют себя уверенно перед толпой, а потому стремятся себя обезопасить, оставаясь в одиночестве.

Очень понимают чувства Девы Раки, которые сами хотели бы нагрянуть в гости без предупреждения, но в итоге остаются дома. Люди, рождённые под этим знаком, очень общительны, но ранимы. И каждую рану они запоминают надолго, вынося из ситуации урок. Чтобы избежать дальнейшей боли, Рак предпочтёт спрятаться в свою раковину и не общаться с людьми.

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Рыбы не пытаются избегать общения, они просто не находят на него достаточно времени. Этот знак зодиака имеет творческие способности, которые лучше всего развивать в одиночестве. К тому же походам на вечеринки Рыбам очень мешает простая лень, которая не выпускает их из объятий постели. Пересилив себя, Рыба с удовольствием встретится со своей компанией, но потом снова завязнет дома.