Бритни Спирс использовала украинского кота Степана, чтобы выразить свои чувства
Кот притягивает пользователей Сети по всему миру уже полгода, и вот добрался до звёзд.
Бритни Спирс в своём инстаграм-профиле поделилась новостями про свой фильм о её "замечательной семье". Но подписчикам в этом посте больше всего понравилась иллюстрация. Видимо, именно так сейчас себя чувствует Бритни.
На фотографии кот Степан. Он родом из Харькова и стал популярен в соцсетях благодаря своей невозмутимой морде и любимой позе, которую он часто использует, когда хозяйка на кухне что-то готовит. Очевидно, сейчас Бритни близки те же эмоции, что вызывает Стёпа, — она сидит где-то в Калифорнии и точно так же думает над тем, как прошли последние 13 лет её жизни под опекой.
БРИТНИ РЕПОСТНУЛА КОТА СТЕПАНА ЛОЛШТО
У меня челюсть отвисла с утра😮 это, я считаю, мировое признание Степана😍😍🔥
Публикация с котиком наделала много шума среди поклонников певицы. Фотография стала одной из самых популярных в аккаунте Бритни Спирс за последнее время. Но, пока одни восхищаются пушистиком, другие ждут, когда звезда "выйдет на охоту".
Она прольёт много крови🔥
Похоже, семью Спирс не пригласят на День благодарения в этом году
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