Бритни Спирс использовала украинского кота Степана, чтобы выразить свои чувства

Бритни Спирс в своём инстаграм-профиле поделилась новостями про свой фильм о её "замечательной семье". Но подписчикам в этом посте больше всего понравилась иллюстрация. Видимо, именно так сейчас себя чувствует Бритни.

На фотографии кот Степан. Он родом из Харькова и стал популярен в соцсетях благодаря своей невозмутимой морде и любимой позе, которую он часто использует, когда хозяйка на кухне что-то готовит. Очевидно, сейчас Бритни близки те же эмоции, что вызывает Стёпа, — она сидит где-то в Калифорнии и точно так же думает над тем, как прошли последние 13 лет её жизни под опекой.