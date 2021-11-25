Улавливаете? Доктор Курпатов обвинил своего молодого помощника в изменах

Популярный доктор, писатель и психотерапевт Андрей Курпатов всё ещё пытается вернуть свои роскошные аксессуары — часы и серьги, Porsche Cayenne, а также недвижимость, которой его лишили обманным путём. Ущерб звезды составляет около 44 млн рублей, а потому она настроена серьёзно. Журналистам Курпатов признался, что его молодой помощник Алексей Иевский обманывал его не только в профессиональной сфере.

Преступление

В суде Алексей заявил, что они состояли с доктором в интимных отношениях — это же подтвердили и родители обвиняемого в мошенничестве. Психотерапевт ранее не комментировал эти обвинения, но теперь утверждает: 25-летний помощник изменял ему с другим парнем, и продолжалось это долго, пишет kp.ru. По данным издания, неладное доктор почувствовал, когда Алексей не пригласил его на день рождения и пропал на три дня. Позже он уверял, что отмечал праздник с братом и потерял счёт времени из-за большого количества алкоголя, но Курпатов узнал правду и даже нашёл видеодоказательства того, что помощник в это время изменял ему с любовником. "Комсомолка" цитирует слова самого Курпатова:

Он обещал всю жизнь меня любить и обо мне заботиться. А потом выяснилось, что он изменял мне долгое время, почти год Андрей Курпатов

Наказание

Фото © Instagram / kurpatov_official

Но, судя по всему, в списке грехов Алексея оказалась не только неверность. По словам психотерапевта, молодой человек принимал наркотики, пытаясь заглушить своё психическое заболевание. У него было диагностировано биполярное расстройство, и в последнее время он чувствовал себя подавленно. Поэтому Курпатов якобы сам предложил ему попробовать антидепрессанты. Однако позже выяснилось, что Алексей начал принимать препараты, но не те, что нужно, да ещё и в компании своего любовника. Якобы каждый день он тратил по 150 тыс. рублей.

Раскаяние

Журналисты выяснили, что в махинациях Курпатов винит не только своего бывшего помощника, но и его любовника, мол, тот якобы помогал ему выводить деньги из фирмы на подставные счета. Сейчас Иевский находится в СИЗО, откуда пишет своему экс-начальнику письма. В них он признаёт вину и раскаивается, просит забрать заявление и выпустить его на свободу. Впрочем, как рассказывали родители молодого помощника, забрать заявление Курпатов должен был гораздо раньше.

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Между семьёй Иевских и психотерапевтом был уговор: родители не распространяют личную переписку Курпатова с Алексеем, где мужчины обмениваются ласковыми прозвищами и есть доказательства, что часы, серьги и "порше" психотерапевт подарил помощнику сам, а тот отзывает все обвинения. Вот только после передачи всех распечаток свою часть соглашения звезда не выполнила.

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