Человекоподобные скульптуры из кошачьей шерсти в лесу довели местных жителей до истерики

У жителей Квинсленда, Австралия, выдалась неспокойная неделя, когда всё чаще в лесу стали замечать странных чудовищ. Они не двигались и не нападали, но даже так вселяли глубокий ужас в прохожих. За раннюю седину благодарить стоило 37-летнего скульптора и художника Джейсона, известного под псевдонимом Sonson. Он три года потратил на свой проект, который наконец-то был недавно закончен, пишет Metro.

Фото © Instagram/gravelblot

Скульптор из Брисбена создал три статуи кошколюдей, которые, хоть и были антропоморфными, выглядели очень ненатурально и жутко. Нестандартные пропорции, кривые лица и неестественные позы — всё это наводило ужас на жителей Квинсленда. Чтобы поддержать концепцию, Sonson создал фигуры в человеческий рост из кошачьей шерсти — и для этого ему пришлось немало потрудиться.

Фото © Instagram/gravelblot

Джейсон почти десять лет путешествует по стране в фургоне и коллекционирует различные необычные вещи, которые часто использует в своих проектах, например ракушки, камни, кристаллы, бутылочные крышки, кости и мёртвых насекомых. Всё это привлекает грызунов, поэтому скульптор собирал кошачью шерсть для их отпугивания. А потом ему пришла в голову мысль сделать из неё статуи.

Фото © Instagram/gravelblot

На три фигуры в человеческий рост потребовалось бы немереное количество материала, поэтому Джейсону пришлось постараться. Он признался, что многие жертвовали ему шерсть после вычёсывания питомцев, но большая часть пуха добыта грустным способом — с мёртвых котиков, которые часто лежат на обочине. Дизайн статуй был прост — на проволочный каркас наносилась ткань, в которую затем шерсть вшивалась и выделывалась.

Фото © Instagram/gravelblot