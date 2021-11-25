Мадонна как бы случайно показала лишнее в Instagram, а Instagram как бы случайно не заметил

Поп-королева опубликовала серию дерзких фотографий из своей спальни, на которых видны части тела, находящиеся под запретом Instagram. По правилам соцсети аккаунт пользователя за такое действие должен быть заблокирован, но, видимо, для Мадонны сделали исключение. Если это не было спланированной акцией певицы и сговора её маркетолога с представителями Meta, то такую историю стоило бы придумать — фотосессию в итоге обсуждают все.

Фото © Instagram / madonna

Но всё же пару слов о самих фото: сложно поверить, что женщине на снимках уже за 60. Вызывающие позы, откровенный наряд... Кажется, что певица обнажаться не планировала — на другом кадре она сама зацензурировала интимную часть тела смайликом сердечка. На момент публикации этого материала откровенная фотосессия всё ещё доступна в профиле Madonna.

Фото © Instagram / madonna

Пост Мадонны ожидаемо стал самым популярным в её профиле за последние несколько недель. Если обычно фотографии исполнительницы Hung up, Vogue и десятков других хитов набирают по 150–200 тысяч лайков, в этот раз количество отметок перевалило за миллион меньше чем за сутки. Фанаты радуются, а вот в России новую фотосессию не оценили — достаточно посмотреть на заголовки, которыми пестрит сейчас Интернет.

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