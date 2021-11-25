Гузеева призналась, что оклеветала покойного Гаркалина, и теперь ей грозит штраф в 1 млн
Телеведущая заявила, что народный артист, который лежал в соседней палате, не был привит.
Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_ и kino-teatr.ru
62-летняя телеведущая Лариса Гузеева заявила, что Валерий Гаркалин, который два месяца пролежал в больнице и умер от коронавируса, не был привит. Её слова подтвердил продюсер Евгений Фридлянд, добавив, что актёр на самом деле свой сертификат купил. Позже выяснилось, что всё это были домыслы — таким образом ведущая шоу "Давай поженимся!" хотела привлечь внимание к проблеме вакцинации в стране.
Фото © kp.ru
В одной из телевизионных программ, посвящённой памяти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина, этот вопрос обсуждался максимально подробно. "Откровения" Гузеевой привели в недоумение семью народного артиста, ведь, по словам близких, он сделал даже три прививки: одну "Ковиваком" и две "Спутником V". Как только поднялась шумиха вокруг этой истории, правдорубы пошли на попятную.
Лариса Гузеева. Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_
Сегодня Лариса Гузеева заявила, что информация о непривитом Гаркалине была ложью во спасение... Мол, для того, чтобы "остановить поток антипрививочного мракобесия". При всём при этом положение ведущей отягчается тем фактом, что сама она не прививалась и месяц пролежала в Коммунарке с тяжёлой формой ковида. Её с потрохами сдал собственный муж Игорь Бухаров, который рассказал, что "легкомысленная Лара" — единственная, кто из всей семьи не вакцинировался.
Евгений Фридлянд. Фото © Facebook / Евгений Фридлянд
Евгений Фридлянд тоже отметил, что его слова о купленном сертификате восприняли неверно. Он заступился за Гузееву, отметив, что та всегда была прямолинейна, но дотошна, а потому её словам можно верить. Другого мнения придерживается адвокат Андрей Алешкин, который рассказал kp.ru, чем может аукнуться звёздам желание говорить неправду. Если родственники Гаркалина решат обратиться в полицию и суд из-за клеветы на умершего артиста, то Гузеевой и Фридлянду может грозить настоящее уголовное дело по статье 128.1 часть 2 УК РФ "Клевета, совершённая с использованием сети Интернет". За неё можно легко получить штраф в миллион рублей или срок до двух лет.
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