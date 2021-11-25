Гузеева призналась, что оклеветала покойного Гаркалина, и теперь ей грозит штраф в 1 млн

62-летняя телеведущая Лариса Гузеева заявила, что Валерий Гаркалин, который два месяца пролежал в больнице и умер от коронавируса, не был привит. Её слова подтвердил продюсер Евгений Фридлянд, добавив, что актёр на самом деле свой сертификат купил. Позже выяснилось, что всё это были домыслы — таким образом ведущая шоу "Давай поженимся!" хотела привлечь внимание к проблеме вакцинации в стране.

В одной из телевизионных программ, посвящённой памяти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина, этот вопрос обсуждался максимально подробно. "Откровения" Гузеевой привели в недоумение семью народного артиста, ведь, по словам близких, он сделал даже три прививки: одну "Ковиваком" и две "Спутником V". Как только поднялась шумиха вокруг этой истории, правдорубы пошли на попятную.

Лариса Гузеева. Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Сегодня Лариса Гузеева заявила, что информация о непривитом Гаркалине была ложью во спасение... Мол, для того, чтобы "остановить поток антипрививочного мракобесия". При всём при этом положение ведущей отягчается тем фактом, что сама она не прививалась и месяц пролежала в Коммунарке с тяжёлой формой ковида. Её с потрохами сдал собственный муж Игорь Бухаров, который рассказал, что "легкомысленная Лара" — единственная, кто из всей семьи не вакцинировался.

Евгений Фридлянд. Фото © Facebook / Евгений Фридлянд