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Одежда чёрного и серого цвета опасна для здоровья, и вот почему

Наибольший вред тёмные однотонные наряды могут причинить осенью и зимой, когда в природе и так слишком мало ярких красок.

19 ноября, 10:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Чёрный — один из самых популярных цветов в одежде, ведь у многих он ассоциируется с загадочностью и интеллектом. Нельзя отрицать и его практичность — под чёрный предмет одежды можно подобрать пару в любом цвете и сделать это стильно. Но злоупотреблять тёмными оттенками в нарядах не стоит, предупреждают психологи. Это может нанести вред вашему здоровью, пишет 5-tv.ru.

Чёрный и серый цвет вызывают у окружающих состояние сенсорной депривации: они перестают различать цвета, запахи и вкус, притупляются тактильные ощущения. А продолжительное пребывание в такой обстановке способно вызвать уныние и серьёзную депрессию, из которой придётся выходить при помощи специалиста и препаратов. Такое состояние часто возникает осенью и зимой, когда натуральные яркие краски природы сходят на нет и люди, будто подражая этому, начинают носить всё тёмное.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Психологи советуют избегать чёрных и серых оттенков в опасное время, чтобы не вредить здоровью, и носить цветную одежду в любое время дня и года. То же касается и дизайнерских решений — интерьер стоит создавать с минимальным количеством тёмных оттенков или использовать их умеренно. Это же касается детей, у подавляющего большинства которых психика довольно подвижна и хрупка. Для нормального развития их одежда и комната должны быть красочными и яркими.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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