Бывшего табачного "короля" Худояна приговорили к шести годам колонии

Коптевский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима бывшего владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила прокуратура Москвы.

"Судом Альберт Худоян осуждён за мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Его соучастнику Сергею Коноплеву суд назначил три года исправительной колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Также Коптевский суд Москвы удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал с Худояна и Коноплева более 4,2 млрд рублей.