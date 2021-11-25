Бывшего табачного "короля" Худояна приговорили к шести годам колонии
Сумма причинённого им ущерба оценивается в десять миллионов долларов, и касалось это земельных участков.
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Коптевский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима бывшего владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила прокуратура Москвы.
"Судом Альберт Худоян осуждён за мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Его соучастнику Сергею Коноплеву суд назначил три года исправительной колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Также Коптевский суд Москвы удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал с Худояна и Коноплева более 4,2 млрд рублей.
Напомним, что бывший табачный "король" был задержан летом 2019 года. Его обвиняли в хищении трёх земельных участков стоимостью $10 миллионов.
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