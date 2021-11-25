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Бывшего табачного "короля" Худояна приговорили к шести годам колонии

Сумма причинённого им ущерба оценивается в десять миллионов долларов, и касалось это земельных участков.

25 ноября, 17:16
<p>Фото © <a href="https://novser.livejournal.com/1389697.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЖЖ / novser</a></p>

Фото © ЖЖ / novser

Коптевский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима бывшего владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила прокуратура Москвы.

"Судом Альберт Худоян осуждён за мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере к шести годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Его соучастнику Сергею Коноплеву суд назначил три года исправительной колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Также Коптевский суд Москвы удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал с Худояна и Коноплева более 4,2 млрд рублей.

Бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян арестован по делу о мошенничестве

Бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян арестован по делу о мошенничестве

Напомним, что бывший табачный "король" был задержан летом 2019 года. Его обвиняли в хищении трёх земельных участков стоимостью $10 миллионов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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