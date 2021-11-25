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В Москве задержали бывшего замгубернатора Ульяновской области Анатолия Озернова

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте экс-чиновника.

25 ноября, 17:38
<p>Фото © Правительство Ульяновской области</p>

Фото © Правительство Ульяновской области

В Москве задержан бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию административных объектов региональных органов власти. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

"По версии следствия, подозреваемый, используя своё должностное положение, привлёк к участию в конкурсах на заключение государственных контрактов аффилированных ему предпринимателей, которые в период строительства в 2019–2021 гг. вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив стоимость строительных материалов и работ на сумму свыше 15 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время Озернов доставляется к следователю СКР для проведения с ним следственных и процессуальных действий. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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