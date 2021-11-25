Лжесотрудники ФСБ выманили более 3 миллионов у ведущего инженера "Аэрофлота"

Мошенники выманили у ведущего инженера "Аэрофлота" и инспектора департамента управления безопасности полётами Александра Новоченко более 3 млн рублей, представившись сотрудниками Центробанка и ФСБ. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

61-летнему инженеру 18 ноября позвонил "сотрудник управления противодействия коррупции МВД" и заявил, что неизвестные пытаются получить доступ к его счетам и взять на его имя кредиты. Собеседник настоял на том, что мужчина обязан помочь им в выявлении лиц, для этого он должен снять деньги в банке и внести их в предоставленную ячейку. Поскольку Александр был на работе и не торопился идти в банк, мошенники позвонили уже от имени ФСБ, рассказали несколько фактов из его биографии и заявили, что ему нужно отпроситься с работы для выполнения задания.

Так, мужчину направляли по двум разным отделениям банков, чтобы он в итоге снял 850 тысяч и внёс через банкомат данную сумму на указанный ими номер ячейки. По словам собеседника Лайфа, на следующий день к разводу присоединился "специалист по кредитованию", объяснив мужчине, что злоумышленники в нескольких банках подали заявку на кредит и их необходимо опередить по уже "отработанной схеме". Он настоял на выдаче кредита в миллион рублей в одном отделении банка и 1 200 000 — в другом. Новоченко перевёл всю сумму через банкоматы в указанную ранее ячейку.

Через день он догадался, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.