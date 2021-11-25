На шахте в Кузбассе обнаружили погибшими всех шестерых пропавших горноспасателей
Они перестали выходить на связь во время поисковых работ под землёй.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе обнаружили тела ещё трёх горноспасателей, пропавших во время операции по поиску горняков. Об этом сообщил Лайфу источник.
Звено из шести горноспасателей перестало выходить на связь во время поисковых работ на шахте "Листвяжная". Позже были найдены погибшими трое из них. Они занимались поиском 35 горняков, которые оказались заблокированы под землёй после задымления на шахте.
Трагедия в снегах Кузбасса: Лайф снял с коптера шахту "Листвяжная", в которой заблокировано 35 горняков
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Пока известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.
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