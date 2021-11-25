На шахте в Кузбассе обнаружили погибшими всех шестерых пропавших горноспасателей

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе обнаружили тела ещё трёх горноспасателей, пропавших во время операции по поиску горняков. Об этом сообщил Лайфу источник.

Звено из шести горноспасателей перестало выходить на связь во время поисковых работ на шахте "Листвяжная". Позже были найдены погибшими трое из них. Они занимались поиском 35 горняков, которые оказались заблокированы под землёй после задымления на шахте.