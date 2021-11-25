НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ВОЗ заявили, что Россия миновала пик заболеваемости коронавирусом

Однако граждан страны призвали продолжать соблюдать ограничительные меры.

25 ноября, 18:43
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, в стране уже несколько недель наблюдается снижение количества заболевших, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии <...> В восточной части я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию. В этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России. Уже три недели идёт снижение случаев заражения", — пояснил Клюге в интервью на канале "Россия-1".

Однако, по его мнению, "успех сегодня не обещает успеха в будущем". В связи с этим директор Европейского бюро ВОЗ попросил россиян "и дальше придерживаться превентивных мер правительства". Он отметил, что введённые ограничения оказались эффективными.

В России за сутки выявили 33 796 заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 33 796 заразившихся коронавирусом

Как уже сообщал Лайф, в России стало меньше случаев, когда люди бессимптомно болеют коронавирусной инфекцией. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врач предположил, что так сказалось распространение в стране нового штамма коронавируса "дельта".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1