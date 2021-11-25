В ВОЗ заявили, что Россия миновала пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, в стране уже несколько недель наблюдается снижение количества заболевших, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии <...> В восточной части я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию. В этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России. Уже три недели идёт снижение случаев заражения", — пояснил Клюге в интервью на канале "Россия-1".

Однако, по его мнению, "успех сегодня не обещает успеха в будущем". В связи с этим директор Европейского бюро ВОЗ попросил россиян "и дальше придерживаться превентивных мер правительства". Он отметил, что введённые ограничения оказались эффективными.