В Петербурге задержали блогера, помочившегося на стенд с фото ветерана в Москве

В Санкт-Петербурге задержан 19-летний блогер, который справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет издание, личность злоумышленника установили сразу, однако с задержанием возникли проблемы. Молодой человек, узнав о возбуждении уголовного дела, сбежал из столицы в Санкт-Петербург.

"В результате слаженной работы следователей и оперативников центра "Э" (Главное управление по противодействию экстремизму. — Прим. Лайфа) МВД России подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге и ближайшим рейсом будет доставлен в Москву", — рассказал источник.

Отмечается, что следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте блогера, а также планирует назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Юноше грозит наказание по статье "Реабилитация нацизма", которая предполагает лишение свободы до пяти лет. При наличии смягчающих обстоятельств срок составит 2,5–3 года лишения свободы.