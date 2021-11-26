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В Петербурге задержали блогера, помочившегося на стенд с фото ветерана в Москве

Узнав о возбуждении уголовного дела, молодой человек удрал из столицы, но долго скрываться у него не получилось.

26 ноября, 01:42

Фото © ТАСС / picture alliance / SVEN SIMON

В Санкт-Петербурге задержан 19-летний блогер, который справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет издание, личность злоумышленника установили сразу, однако с задержанием возникли проблемы. Молодой человек, узнав о возбуждении уголовного дела, сбежал из столицы в Санкт-Петербург.

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"В результате слаженной работы следователей и оперативников центра "Э" (Главное управление по противодействию экстремизму. — Прим. Лайфа) МВД России подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге и ближайшим рейсом будет доставлен в Москву", — рассказал источник.

Отмечается, что следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте блогера, а также планирует назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Юноше грозит наказание по статье "Реабилитация нацизма", которая предполагает лишение свободы до пяти лет. При наличии смягчающих обстоятельств срок составит 2,5–3 года лишения свободы.

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Напомним, инцидент произошёл в московском районе Измайлово. Блогер сам разместил публикацию со своими деяниями в "Инстаграме". Однако вскоре удалил.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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